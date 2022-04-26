У одной скульптуры отвалилась голова. В Киеве демонтируют монумент под Аркой «дружбы народов» — видео 26 апреля, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, дружба с Россией обернулась огромными жертвами (Фото:Евгений Завгородний)

Во вторник, 26 апреля, власти Киева провели демонтаж бронзовых скульптур «трудящихся» под Аркой дружбы народов в Крещатом парке, во время которого у одной из них отвалилась голова.

Данный монумент был установлен в 1982 году в честь так называемого «воссоединения Украины с Россией», которое, как отметил мэр города Виталий Кличко, ознаменовалось «зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность».

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«Вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку из титановых листов переименуем — старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага», — рассказал он.

Киевляне продолжают активно вносить предложения по переименованию объектов городского подчинения. С улиц столицы планируется полностью убрать топонимы, связанные с Россией и Беларусью



Киевсовет принимает предложения по переименованию топонимов в столице до 1 мая. До 9 мая будет проходить обсуждение онлайн. Посмотреть, где расположены объекты с вражескими названиями можно на карте по ссылке. Жители столицы могут ознакомиться с полным перечнем городских объектов, которые планируется переименовать, и предоставить свои предложения до 1 мая по электронному адресу name@kmr.gov.ua.

Полный список объектов, которые планируется переименовать, а также образец оформления обоснования новых названий можно найти по ссылке.

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