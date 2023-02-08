В Киеве демонтировали памятник Чкалову 8 февраля, 17:32 Чкалов покинул улицы столицы Украины (Фото:КГГА/Telegram)

В среду, 8 февраля, в Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

В КГГА отметили, что для демонтажа памятника в Шевченковском районе была задействована бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик.

Памятник будет перенесен в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

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8 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что в Киеве памятники советскому генералу Николаю Ватутину и российскому летчику Валерию Чкалову должны быть демонтированы в ближайшее время.