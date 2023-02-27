Голосовые сообщения и гимн. В Деснянском районе Киева во вторник будут тестировать обновленную систему оповещения 27 февраля, 23:55 Система воздушной тревоги (Фото:Львовская ОВА)

В северо-восточной части Киева, в Деснянском районе, с 09:00 утра 28 февраля и до вечера 1 марта будут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отмечают в КГГА, во время тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

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Жителей Деснянского и соседнего Днепровского районов попросили сохранять спокойствие.

«Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения», — пояснили в КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестируют израильскую систему оповещения. В Израиле уже работают над пилотным проектом для столицы, а в случае успеха он может быть расширен на другие регионы.

Как пояснил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сейчас, когда российские самолеты взлетают, например, в Беларуси, тревога звучит сразу во всех северных областях Украины.

А в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте.