В Киеве будут тестировать израильскую систему оповещения о воздушной тревоге
Система воздушной тревоги (Фото:Львовская ОВА)
В Киеве будут проведены испытания израильской системы раннего оповещения об угрозе приближения ракет или беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.
По его словам, в настоящее время в столице действует стандартная система оповещения. Она срабатывает всякий раз, когда в Беларуси поднимаются российские самолеты. При этом в Израиле в подобной ситуации трудятся мощные радары.
Они помогают определить направление полета ракеты и включить сирену только в определенном месте. Кроме этого такая сирена дает специальный сигнал, указывающий населению, сколько времени они имеют для того, чтобы пройти до укрытия.
«Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим идет уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Через три месяца закончат пилотный проект для Киева под наши реалии», — сказал Корнийчук.
21 февраля глава комитета парламента Израиля по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн призвала правительство Биньямина Нетаньяху прекратить «отгораживаться» от Украины и предоставить ей военную защиту. Он обвинил Россию в терроризме.