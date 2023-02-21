В Киеве будут тестировать израильскую систему оповещения о воздушной тревоге 21 февраля, 21:45 Система воздушной тревоги (Фото:Львовская ОВА)

В Киеве будут проведены испытания израильской системы раннего оповещения об угрозе приближения ракет или беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время в столице действует стандартная система оповещения. Она срабатывает всякий раз, когда в Беларуси поднимаются российские самолеты. При этом в Израиле в подобной ситуации трудятся мощные радары.

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Они помогают определить направление полета ракеты и включить сирену только в определенном месте. Кроме этого такая сирена дает специальный сигнал, указывающий населению, сколько времени они имеют для того, чтобы пройти до укрытия.

«Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим идет уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Через три месяца закончат пилотный проект для Киева под наши реалии», — сказал Корнийчук.

21 февраля глава комитета парламента Израиля по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн призвала правительство Биньямина Нетаньяху прекратить «отгораживаться» от Украины и предоставить ей военную защиту. Он обвинил Россию в терроризме.