Обвиняла Зеленского и ВСУ. В Киеве будут судить экс-преподавательницу университета, которая оправдывала агрессию РФ против Украины 30 августа, 11:35 Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлено в Соломенский районный суд Киева (Фото:www.facebook.com/solomyansky)

В Киеве будут судить бывшую преподавательницу столичного ВУЗа, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом в Facebook сообщила Киевская городская прокуратура в среду, 30 августа.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, и отрицала временную оккупацию части территории Украины (ч. 1 ст. 436−2 УК Украины).

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Следствием установлено, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи высказала студентам свое видение событий в Украине.

В прокуратуре сообщили, что в своих высказываниях уроженка Беларуси обвиняла действующего президента Украины Владимира Зеленского в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило «причиной войны», а нападение страны-агрессора на Украину назвала «опережающим ударом».

В ведомстве рассказали, что также она обвиняла украинские войска в «обстрелах Донбасса» на протяжении последних девяти лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

В ходе следствия свою вину обвиняемая признала полностью.

Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

В настоящее время женщина уволена с работы.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.