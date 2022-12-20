В ближайшие часы в Киеве возможны перебои с водоснабжением: власти назвали причину 20 декабря, 09:19 Последствия ударов дронами-камикадзе по Киеву 19 декабря (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Утром во вторник, 20 декабря, в Киеве возможны перебои с водоснабжением в течение ближайших двух часов.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации в Telegram.

Перебои с водоснабжением возможны в связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры после обстрелов войсками РФ.

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«В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением. Все службы работают круглосуточно, для стабилизации ситуации после обстрелов», — уточнили в КГГА.

В ночь на 19 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. Оккупанты направили на столицу 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе. Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в столице увеличился до 50%. В ДТЭК предупредили, что отключения света в домах жителей украинской столицы могут длиться до десяти часов.

