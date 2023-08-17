Украл более 6 миллионов гривен. В Киеве сообщили о подозрении предпринимателю, который наживался на ремонте дорог 17 августа, 17:08 Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы (Фото:Министерство внутренних дел/Telegram)

В Киеве правоохранители вручили подозрение директору частного дорожно-строительного предприятия, который украл у государства почти 6,3 миллиона гривен на ремонте дороги. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщило Министерство внутренних дел в Telegram.

В МВД отметили, что коммунальное предприятие заключило договор с частной фирмой, которая должна была сделать ремонт автомобильной дороги государственного значения.

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По данным следствия, владелец и директор предприятия вносил в официальную документацию ложные сведения об объемах выполненной работы и их качестве.

Из-за этого государственному бюджету был нанесен ущерб в размере почти 6,3 миллиона гривен.

Владельцу предприятия сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.