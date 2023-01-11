Встретились с Кличко. Мэры четырех европейских городов прибыли в Киев — СМИ 11 января, 14:45 По данным СМИ, мэры четырех европейских городов прибыли в Киев (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В среду, 11 января, в Киев прибыли мэры четырех европейских городов, сообщает Polsat News.

В частности, прибыл мэр Варшавы Рафал Тшасковский, мэр Праги Зденек Гржиб, Будапешта – Гергель Корачонь и Братиславы - Матуш Валло.

Мэры встретились со столичным городским головой Виталием Кличко.

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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский впервые после начала войны прибыл в Киев.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 10 января, посетила Харьков с необъявленным визитом.

Бербок посетила Харьков вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и послом Украины в Германии Алексеем Макеевым. Она в частности увидела район Салтовка, серьезно пострадавший в результате российских обстрелов. Визит держали в тайне из соображений безопасности.