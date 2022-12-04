В КГГА рассказали, когда столица перейдет на плановые отключения света 4 декабря, 12:30 Мэрия Киева рассчитывает на прекращение отключений света вне графиков (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ситуация с электроэнергией в Киеве постепенно стабилизируется, и «достаточно скоро» город может вернуться к почасовым отключениям по графику вместо аварийных.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире национального телемарафона.

«Из положительного — это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу отключают поочередно, но уже небольшие объемы — до 25% города», — сказал он.

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По его словам, это связано с определенной стабилизацией ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни.

«Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируется. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры, конечно, требует большого времени. Энергетики работают круглосуточно», — сказал Пантелеев.

Дату перехода на плановые отключения КГГА не прогнозирует, но такая тенденция есть.

«Мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения», — сказал Пантелеев.