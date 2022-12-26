В КГГА призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников 26 декабря, 18:54 Киевлян призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников (Фото:Армия Inform)

В КГГА призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время новогодне-рождественских праздников и напоминают об обязательном соблюдении комендантского часа и запрете пиротехники.

В сообщении на Официальном портале Киева отмечают необходимость соблюдения комендантского часа, который длится с 23:00 до 05:00, и напоминают, что в это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

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Кроме того, городские власти призывают киевлян планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения, и напоминают, что метрополитен в режиме перевозок работает до 22 часов, наземный транспорт до 22:30. Однако при воздушной тревоге наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Городские власти также призывают быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в частности, в период праздников, ведь враг непредсказуем.

В КГГА также напомнили, что в Киеве действует запрет на реализацию (продажу, торговлю) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

«Соответственно, правоохранители будут реагировать на такие случаи», — отмечают в КГГА.

Отмечается, что во время новогодних праздников в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников Муниципальной охраны. Мобильные группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование закрепленных за ними секторов (районов) столицы.

Кроме этого, по информации КГГА, круглосуточно жителям будут оказывать помощь спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) Киевская служба спасения.