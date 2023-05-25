В Киеве проживает почти 400 тысяч внутренних переселенцев — КГГА

25 мая, 04:09
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Около 400 тысяч украинцев переехали в Киев после начала войны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Около 400 тысяч украинцев переехали в Киев после начала войны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в Киеве проживает около 400 тысяч внутренних переселенцев.

"Из них более 66 тысяч - дети до 18 лет. Почти 14 тысяч - люди с инвалидностью. Около 250 тысяч переехали в Киев с территорий, на которых ведутся боевые действия. То есть это люди, оставшиеся практически без ничего", - сообщили в КГГА.

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В этом году власти города планируют выделить из бюджета 130 миллионов гривен на приобретение жилья и передачу его в пользование переселенцам.

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"По социальной программе Прихисток (компенсация предоставляется физическим лицам-гражданам Украины, которые являются собственниками жилья, или их представителями, и которые приняли у себя внутренне перемещенных лиц) в Киеве размещено 12 тысяч 261 внутренне перемещенное лицо. Помощь оплачена почти на 11 миллионов гривен" , – сообщили в КГГА.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Переселенцы Война в Украине Война России против Украины

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