Площадь у посольства РФ в Исландии получила название в честь Киева

2 мая, 11:05
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Киевская площадь в Рейкьявике, Исландия (Фото:Ukraine Street via Facebook)

Киевская площадь в Рейкьявике, Исландия (Фото:Ukraine Street via Facebook)

Площадь у посольства России в городе Рейкьявик, столице Исландии, назвали в честь Киева.

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Об этом сообщили в кампании Ukraine Street, участники которой призывают разные страны переименовывать улицы и площади у посольств РФ в поддержку Украины.

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Новая Киевская площадь расположена на пересечении улиц, где расположены разные иностранные посольства, в том числе и российское. Официальное название площади — Kænugarður/Kyiv-torg. На английском — Kyiv Square. Древнеисландское название языка Kænugarður подчеркивает тысячелетнюю историю Киева.

https://www.youtube.com/embed/kwbQ3_7DsI8

«Таким образом, Рейкьявик посылает четкий сигнал поддержки украинцам и в то же время напоминает о давних отношениях между Исландией и Кенугардуром (Киевом)», — сказал городской советник Эйор Арнальдс.

https://www.facebook.com/UkraineStreet/posts/119471894057318
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Теги:   Киев Исландия Война России против Украины

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