Светлый день. 10 февраля большая часть Киевской области проведет без отключений электричества

9 февраля, 16:38
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10 февраля большинство Киевской области будет со светом (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

10 февраля большинство Киевской области будет со светом (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Компания ДТЭК сообщила, что в пятницу, 10 февраля, в большей части Киевской области планируется отменить отключение света.

Стабилизационные и экстренные отключения света будут применяться только в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов.

Ограничения будут отменены для проведения измерений мощности потребления электроэнергии с целью определения актуальных показателей.

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В ДТЭК сообщили потребителям о возможности исчезновения электроснабжения в указанных районах из-за локальной аварии или стабилизационных отключений.

Ранее в Укрэнерго заявили, что по всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления электроэнергии. По каждой области в один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений.

https://www.youtube.com/watch?v=zmHfmvPhDEY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Киевская область Электричество Отключения света

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