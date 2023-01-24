На прошлой неделе свет у киевлян был в среднем 19 часов — ДТЭК

24 января, 01:34
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Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Компания ДТЭК сообщила, что на прошлой неделе электроснабжение для жителей Киева отключали равномерно — в среднем оно было 19 часов в день.

В частности, в рабочие дни стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 5 часов 23 минуты, а в выходные – 4 часа 29 минут.

"Пожалуйста, помните, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры Украины ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появлялся свет", - сообщили в ДТЭК.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=bpJ1zUnIOBI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев ДТЭК Электричество Электроснабжение Отключения света

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