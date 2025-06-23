Подъезд дома в Шевченковском районе Киева разрушила российская баллистическая ракета, 23 июня 2025 года (Фото: Сергей Окунев / NV)

В пятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе Киева , где в результате российской ночной атаки погибли по меньшей мере семь человек, попала баллистическая ракета, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона Единые новости в понедельник, 23 июня.

Тип ракеты определит следствие после обнаружения обломков.

«Предварительно, мы говорим о баллистике. Она перелетела высотный дом и попала в центр пятиэтажки. Ракета шла по баллистической траектории», — сказал министр.

Поисковые работы на месте попадания продолжаются. По состоянию на 12:00 количество жертв в Шевченковском районе составляло семь человек, спасатели начали деблокирование восьмого тела, сказал Клименко.

Он отметил, что под завалами могут находиться еще два человека.

Ранее 23 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор, предварительно, использовала для атаки на Киев северокорейскую баллистику.

Ночью армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах города. По меньшей мере семь человек погибли, еще около 30 — пострадали, среди них — четыре ребенка.

Кроме домов, сообщалось о повреждении входа в метро Святошин и спорткомплекса КПИ, а также бизнес-центров, других нежилых помещений и авто.

В общем российские оккупанты атаковали Украину ночью 368 средствами воздушного нападения: 352 БпЛА, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. ПВО обезвредила 339 дронов и 15 ракет, основным направлением российского удара был город Киев.