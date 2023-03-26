В Киевской области открыли новый модульный городок для потерявших жилье
Модульный городок в Дмитровке Киевской области (Фото:Киевская ОВА)
Киевская областная военная администрация сообщила, что в Дмитровке открыли еще один модульный городок для тех, кто потерял жилье из-за войны.
В ОВА отметили, что модульный городок состоит из трех секций, в каждой из которых есть 21 комната для проживания, санузел, кухня, столовая, детская комната и комната-сушилка для одежды.
Временное жилье оборудовано необходимой техникой, мебелью, посудой, вещами первой необходимости. Также установлен мощный генератор на 220 кВт, что станет альтернативным источником электроэнергии.
Модульный городок рассчитан на одновременное размещение 252 человек. Сейчас в двух секциях уже проживает 41 семья – это 115 человек. Третья секция полностью готова к поселению новых жителей.
Модульный городок стал уже 16 в Киевской области, который открыли при содействии Польского правительства и поддержки Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.