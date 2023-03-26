В Киевской области открыли новый модульный городок для потерявших жилье 26 марта, 09:00 Модульный городок в Дмитровке Киевской области (Фото:Киевская ОВА)

Киевская областная военная администрация сообщила, что в Дмитровке открыли еще один модульный городок для тех, кто потерял жилье из-за войны.

В ОВА отметили, что модульный городок состоит из трех секций, в каждой из которых есть 21 комната для проживания, санузел, кухня, столовая, детская комната и комната-сушилка для одежды.

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Временное жилье оборудовано необходимой техникой, мебелью, посудой, вещами первой необходимости. Также установлен мощный генератор на 220 кВт, что станет альтернативным источником электроэнергии.



Фото: Киевская ОВА

Модульный городок рассчитан на одновременное размещение 252 человек. Сейчас в двух секциях уже проживает 41 семья – это 115 человек. Третья секция полностью готова к поселению новых жителей.

Модульный городок стал уже 16 в Киевской области, который открыли при содействии Польского правительства и поддержки Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Фото: Киевская ОВА