Любителям шашлыков в лесу. В Деснянском районе Киева мужчинам выдавали повестки

28 мая, 14:14
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В лесах Киева вручают повестки (Фото:Дарницкое лесопарковое хозяйство/Facebook)

В лесах Киева вручают повестки (Фото:Дарницкое лесопарковое хозяйство/Facebook)

В Деснянском районе Киева лесоводы вместе со спасателями, полицейскими и военными провели противопожарный рейд и вручили повестки мужчинам, которые жарили шашлыки.

Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство в Facebook.

«Любителям пикников мужского пола призывного возраста выдали повестки для уточнения военно-учетных данных. Данный вид повесток в военкомат вручается для обновления информации о семейном положении, месте работы, состоянии здоровья и т. д.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе совместного рейда отдыхающим также напомнили об административном наказании, предоставили предупредительные листовки о поведении в лесу и алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что повестки мужчинами могут вручать на пляжах, поскольку они являются общественными местами.

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В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, и призывают и отправляют на фронт мужчин без опыта службы.

Мужчины после мобилизации проходят обязательное обучение в соответствии с их специальностью, которое может длиться не менее одного месяца после получения мобилизационного распоряжения.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Мобилизация Лес Деснянский район Повестки в армию Шашлыки Война России против Украины

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