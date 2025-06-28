Из-за сильного ветра. В Киеве временно приспустят главный флаг Украины

28 июня и 29 июня в Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за сильного ветра.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В сообщении отмечается, что Укргидрометцентр прогнозирует, что до конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня в Киеве ожидаются порывы ветра 15−18 м/с (I уровень опасности, желтый).

«По информации КО Киевзеленстрой, чтобы избежать повреждений полотнища, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий», — заявили в КГГА.

Там также напомнили, что высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 м, его вес — 32 т, а размер полотнища — 16 на 24 м.

28 июня Украина отмечает День Конституции.