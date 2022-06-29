В Демидове из-за молнии поврежден мост через Ирпень, один человек погиб 29 июня, 19:00 Мост в Демидове Киевской области, 29 июня 2022 года (Фото:Володимир Підкурганний / Facebook)

Возле села Демидов Киевской области из-за грозы разрушен мост через реку Ирпень, предварительно, один человек погиб, двое пострадали.

Обновлено в 20:50. Советник главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что легковой транспорт может проехать по дороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин. Грузовой транспорт весом более 10 тонн может воспользоваться схемой объезда.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА в Telegram-канале в среду, 29 июня.

Движение транспорта через мост временно ограничили, на месте работают спасатели и экстренные службы, следователи устанавливают причины инцидента.

Глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный в Facebook написал, что из-за повреждения моста в Демидове движение транспорта временно невозможно. В комментариях под постом он сообщил, что сейчас решается вопрос проезда через Козаровичи.

По словам Подкурганного, произошла детонация из-за попадания молнии.

«Еще точной информации нет, есть такая версия [попадание молнии]. Это точно не прилет снаряда или что-то, связанное с боевыми действиями. Один человек погиб. Сейчас движение перекрыто, проводят осмотр, ищем пути для восстановления проезда…» — сказал Подкурганный в комментарии Суспільному.

25 февраля ВСУ взорвали мост через реку Ирпень, чтобы не допустить прорыв врага в сторону Киева. Тогда же военные взорвали дамбу на въезде в Демидов, возле села Козаровичи. Дамба препятствовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища. После подрыва река вышла из берегов, Демидов затопило.

27 июня в Киевской ОВА пообещали, что поврежденный шлюз дамбы возле Демидова восстановят в ближайшее время. После освобождения Киевской области там начали восстанавливать дороги и строить временные переправы и объезды.

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