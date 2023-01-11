СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в районе правительственного квартала в центре Киева
Спецслужбы проверяют государственные объекты и местность в Печерском районе Киева (Фото:СБУ)
Утром в среду, 11 января, Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева, в частности в пределах правительственного квартала.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением госохраны Украины, Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.
«Цель — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана», — отметили в СБУ.
Отмечается, что силовики проводят:
- осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания) для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала. При этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе.
Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.
В спецслужбе уточнили, что на период проверок возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, а также проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
Накануне в СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России разоблачила более 600 агентов и шпионов страны-агрессора, которые вели разведывательную и подрывную деятельность.