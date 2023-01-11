СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в районе правительственного квартала в центре Киева 11 января, 09:41 Спецслужбы проверяют государственные объекты и местность в Печерском районе Киева (Фото:СБУ)

Утром в среду, 11 января, Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева, в частности в пределах правительственного квартала.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением госохраны Украины, Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

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«Цель — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана», — отметили в СБУ.

Отмечается, что силовики проводят:

осмотр территории и отдельных помещений ( помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания) для выявления запрещенных к обращению предметов;

помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания) для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала. При этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе.

Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

Фото: СБУ

В спецслужбе уточнили, что на период проверок возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, а также проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Накануне в СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России разоблачила более 600 агентов и шпионов страны-агрессора, которые вели разведывательную и подрывную деятельность.