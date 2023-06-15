В центре Киева перекроют улицы 15 июня, 23:05 Город Киев (Фото:Unsplash / Eugene)

В пятницу 16 июня в течение дня будет ограничено движение для транспорта по центральным улицам Киева.

Об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.

Сообщается, что ограничения будут действовать «в связи с проведением мероприятий». О каких именно «мероприятиях» идет речь, полицейские не говорят.

Видео дня

Также правоохранители решили сохранить в тайне названия улиц, по которым будет запрещен проезд. В то же время они попросили водителей «планировать свой маршрут заранее».

О возобновлении движения полиция обещает сообщить дополнительно.

В пятницу в Киеве запланирована встреча делегации африканских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.