Одолеть тьму. В центре Киева отключают свет, чтобы стабилизировать работу электросетей — фото недели 26 октября, 16:18 Киев, 24 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После масштабных ракетных ударов врага по объектам инфраструктуры Украины компания Укрэнерго ввела стабилизационные отключения электричества в ряде регионов. Целые районы веерно отключают, в частности, в Киеве.



В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что в столице пользователей электроэнергии разделили на три группы, каждая из которых будет отключаться в определенный период времени.

Видео дня

Отключение длится четыре — четыре с половиной часа, иногда — дольше из-за аварий на распределительных сетях вследствие перегрузки или повреждения посторонними лицами.

На снимке фотокорреспондента Reuters Глеба Гаранича — центральная часть Киева и набережная Днепра вечером после отключения света.

Инфографика: REUTERS/Gleb Garanich

Начавшиеся 20 октября ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными ударами РФ, говорят в Укрэнерго.

Украинцев также призвали экономить потребление электричества в пиковые часы.

Люди активно делятся лайфхаками по подготовке к отключениям. А жители одной из многоэтажек Киева позаботились о себе и о тех, кого внезапное отключение энергоснабжения застигнет в лифте. Пользователь Twitter Марина Хромых показала пакет со всем необходимым — едой и водой для тех, кто может застрять.

«Россияне думают, что могут нас терроризировать. Они нас мало знают. Мы сильнее, чем когда-либо!» — подписала она фото.