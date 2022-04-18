Улицу Вокзальную в Буче расчистили от сожженной вражеской техники — фото
Буча, разрушенная войсками РФ (Фото:Oleksandr Ratushniak)
Улицу Вокзальную в городе Буча Киевской области, где была разбита колонна вражеской техники, отчистили.
Война России против Украины — главные события 18 апреля
Фотографией поделилась журналистка НВ Кристина Бердинских. Сейчас улица снова чистая и свободная для проезда.
Ранее на улице Вокзальной в Буче была сожжена колонна российской техники. Фото опубликовали в первые дни после освобождения города от российских оккупантов. В это время миру стали известны ужасающие факты совершения зверств над гражданским населением солдатами РФ. По предварительным данным мэрии, в городе было убито около 400 человек.
Волонтеры идентифицировали в соцсетях половину военных россиян, стоявших в городе Буча. НВ опубликовал 100 новых фамилий.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.