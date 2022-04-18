Улицу Вокзальную в Буче расчистили от сожженной вражеской техники — фото 18 апреля, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Буча, разрушенная войсками РФ (Фото:Oleksandr Ratushniak)

Улицу Вокзальную в городе Буча Киевской области, где была разбита колонна вражеской техники, отчистили.

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Фотографией поделилась журналистка НВ Кристина Бердинских. Сейчас улица снова чистая и свободная для проезда.

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Ранее на улице Вокзальной в Буче была сожжена колонна российской техники. Фото опубликовали в первые дни после освобождения города от российских оккупантов. В это время миру стали известны ужасающие факты совершения зверств над гражданским населением солдатами РФ. По предварительным данным мэрии, в городе было убито около 400 человек.

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Волонтеры идентифицировали в соцсетях половину военных россиян, стоявших в городе Буча. НВ опубликовал 100 новых фамилий.



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