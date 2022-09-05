Казнили и сожгли. В Буче нашли останки еще двух человек, замученных россиянами 5 сентября, 13:46 В Буче обнаружили останки еще двух убитых оккупантами людей (Фото:ANDRII NEBYTOV via Facebook)

В одном из гаражей Бучи в Киевской области обнаружили останки не менее двух убитых оккупантами людей.

Об этом сообщил в Telegram глава полиции Киевской области Андрей Небитов.



«При отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных граждан», — написал он.

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Отмечено, что на месте преступления правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и три ключа на металлическом держателе.

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