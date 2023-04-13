Что комиссия Минкульта увидела в Лавре — видео NV 13 апреля, 20:22 NV побывал в корпусе № 112 на территории Киево-Печерской лавры (Фото:скриншот видео / NVUA / YouTube)

Комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества смогла попасть в помещения Киево-Печерской лавры после почти двух недель препятствования со стороны верующих и представителей УПЦ (МП).

И.о. гендиректора национального заповедника Киево-Печерская лавра Александр Рудник рассказал NV, что комиссия начала работу с 30 марта, а недавно получила доступ к корпусу № 112, который в 2019 году пострадал от пожара. Это здание — Книжный склад, построенный во второй половине XIX века, памятник архитектуры и градостроительства местного значения. Комиссия зафиксировала аварийное состояние корпуса и признала его непригодным к эксплуатации.



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Глава Минкульта Александр Ткаченко говорил, что этот корпус более 100 лет был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры и образцом общественной архитектуры в стиле классицизма. 13 апреля полиция открыла уголовное дело по факту разрушения одного из объектов на территории Киево-Печерской лавры.



«Что касается сохранности зданий — последствия пожара в корпусе № 112, по результатам работы комиссии остальные, скажем так, в нормальном состоянии. Есть и незаконное строительство — МАФы, а также 15 капитальных зданий, не на все есть документация», — сообщил и.о. гендиректора заповедника.

По словам Рудника, из-за сложной процедуры приема-передачи работа комиссии продлится по меньшей мере несколько месяцев. Так как монастырь УПЦ (МП) не хочет выселяться с территории святыни до решения суда, комиссия будет ждать этого решения.

29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которые занимала в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договор о пользовании постройками на территории святыни, заключенный в 2013 году. Позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры в пользование УПЦ (МП).



Однако 30 марта представители УПЦ (МП) не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.



Минкульт обратился в суд из-за отказа УПЦ (МП) покидать святыню. УПЦ (МП) также подала иск в суд, однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска. Несмотря на категорический отказ покидать Лавру, УПЦ (МП) вывозила имущество из святыни.



1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил экс-настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.



Ему сообщили о подозрении по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

