Укрытия в киевских учебных заведениях будут работать круглосуточно — решение Совета обороны 30 августа, 13:39 Учебный класс в укрытии (Фото:Суспільне)

Совет обороны Киева принял решение о переходе работы укрытий в киевских учебных заведениях в круглосуточный режим. Об этом сообщает КГГА.

КГГА отмечает, что беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

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По состоянию на конец лета укрытиями в Киеве обеспечено 83% детских садов, 91% школ, 95% учреждений профессионального и профессионально-технического образования, 75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Всего в Украине 68% образовательных учреждений имеют укрытия различного типа, что позволяет разместить там 4,7 миллиона учеников и учителей.

