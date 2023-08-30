Укрытия в киевских учебных заведениях будут работать круглосуточно — решение Совета обороны
Учебный класс в укрытии (Фото:Суспільне)
Совет обороны Киева принял решение о переходе работы укрытий в киевских учебных заведениях в круглосуточный режим. Об этом сообщает КГГА.
КГГА отмечает, что беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.
По состоянию на конец лета укрытиями в Киеве обеспечено 83% детских садов, 91% школ, 95% учреждений профессионального и профессионально-технического образования, 75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.
Всего в Украине 68% образовательных учреждений имеют укрытия различного типа, что позволяет разместить там 4,7 миллиона учеников и учителей.