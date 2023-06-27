Укрытия в Киеве начали оснащать системами автоматизированного открытия

27 июня, 16:49
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Система открытия дверей в укрытие (Фото:КГВА)

Система открытия дверей в укрытие (Фото:КГВА)

В Киеве тестируется система автоматизированного открытия укрытий. Первое такое устройство появилось в одном из зданий гражданской защиты в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Система имеет четыре независимых варианта открытия дверей в укрытие:

  • автоматически, когда в городе объявляется воздушная тревога;
  • дистанционно диспетчером по вызову посетителей;
  • физическим «ключом» вроде ключа к обычному домофону;
  • через пин-код, генерируемый в чат-боте Бомбоубежища Киева.

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В КГВА отметили, что система будет работать даже при отключении электроснабжения, поскольку питается своим собственным аккумулятором.

Выход из закрытого укрытия бесконтактный — достаточно поднять руку к сенсорной кнопке.

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Диспетчер имеет возможность открыть дверь, держать голосовую связь с посетителями укрытия, а также контролировать исправность системы. При возникновении неисправностей или технических проблем диспетчер может оперативно вызвать техническую поддержку.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. Двери в него, по данным полиции, были закрыты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

Согласно результатам проверки всех 4655 убежищ Киева, только 15% оказались пригодными без замечаний.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Российская агрессия Укрытие Война России против Украины

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