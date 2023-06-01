В Киеве задержали три должностных лица и охранника больницы, где из-за закрытого укрытия погибли люди — Офис генпрокурора

1 июня, 21:37
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Во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека (Фото:НВ)

Во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека (Фото:НВ)

В Киеве задержаны три должностных лица и охранника медучреждения, где из-за закрытого укрытия погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о первом заместителе Деснянской РГА, директоре медучреждения и его заместителе, а также охраннике. Последнему планируют объявить подозрение по «факту оставления в опасности, повлекшему смерть».

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В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.

В Деснянском районе возле местной поликлиники погибли 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие, расположенное в этой поликлинике. По словам мужа одной из погибших женщин, убежище было закрыто, а люди тщетно стучали и искали возможности его открыть.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Укрытие

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