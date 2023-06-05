В Кабмине назвали «плачевным» состояние укрытий в Киеве 5 июня, 23:32 Бомбоубежище в Киеве (Фото:#залізні_зміни в МінСтратегПромі/Telegram)

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин назвал «плачевным» состояние укрытий в Киеве.



«Ситуация по сегодняшним укрытиям плачевная. Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открыто но внутри захламлено. А еще два мы открыть не смогли», — сообщил Камышин.

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Он поблагодарил ГСЧС, Нацполицию и мэрию Киева за работу по ревизии бомбоубежищ в столице. В то же время, мэр столицы Виталий Кличко не смог приобщиться к проверке 5 июня из-за совещания.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия. Самую строгую меру назначили 62-летнему охраннику — два месяца в СИЗО. Издание Ґрати сообщило, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

По состоянию на 5 июня в Украине проверили уже 79% всех укрытий — 50 195. Закрытыми оказались 9% (4679), непригодными — 23% (11 644). В Киеве обследовали 48% (2156) укрытий, из которых 137 (6%) закрыты, 804 (37%) непригодны для использования.