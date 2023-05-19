Воздушная подземная тревога. Закрытые укрытия зафиксированы во всех районах столицы, — представитель КГВА 19 мая, 13:03 NV Премиум Днем киевляне склонны спускаться в укрытия значительно чаще, чем ночью (Фото:Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuter)

Сколько в Киеве укрытий, где их искать и почему часть из них была закрыта — объясняет спикер городской военной администрации.



Десять крупных ракетно-дронных ночных атак пережил Киев только за 19 дней мая. И хотя украинская ПВО демонстрирует отличные показатели эффективности, сбивая если не все, что летит в сторону столицы, то почти все, но время от времени остатки вражеских боеприпасов все же падают на отдельные городские объекты. Поэтому вопрос собственной безопасности для киевлян остается актуальным, как никогда.

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Насколько столица обеспечена укрытиями? И как активно горожане ими пользуются? Об этом NV поговорил с Михаилом Шамановым, спикером Киевской городской военной администрации (КМВА).

Сколько сейчас в Киеве есть бомбоубежищ, сколько людей они способны вместить, если учитывать и укрытия типа подземных паркингов, метро?

Сегодня можно использовать 4 014 укрытий. Из них 3 393 — это цокольные подвальные помещения, 364 — подземные автопаркинги, 211 — подземные переходы и 46 — подземные помещения метрополитена. Приблизительная общая их вместимость — около 2,7 млн человек.

На сайте https://kyivcity.gov.ua можно посмотреть карту, где какие укрытия есть рядом, — она постоянно обновляется. На этой карте Укрытия для населения г. Киева обозначены все подвалы, подземные паркинги, подземные переходы и другие сооружения, которые могут служить для гражданской защиты населения во время воздушных угроз.

Самым надежным считается метрополитен, в зависимости от глубины станции.

На первое января 2023 года фонд защитных сооружений гражданской защиты увеличен на 398 укрытий — за счет анализа и проверки подвальных помещений. Районные администрации (РГА) работают над определением объектов, которые могут служить укрытиями.

На определенном объекте, который может служить укрытием, за счет государства проводятся ремонтные работы, обустройство подвалов, различных подземных укрытий. В них устанавливают автономное электропитание, санузлы, подводится вода, обустраиваются места для отдыха людей.

Все новые застройки сейчас обязательно должны иметь собственные укрытия. Без исключения. Это касается как жилого фонда, так и зданий, предназначенных для работы людей.

Насколько массово киевляне пользуются укрытиями?

Мы не ведем такой статистики — сколько людей спускаются в укрытие. Тенденция такова, что днем спускаются значительно чаще, чем ночью. Ведь некоторые, например, могут «проспать» тревогу. Надеюсь, это редкие случаи. Также ночью киевляне чаще могут выбрать правило двух стен.

Мы, конечно, призываем к тому, что во время воздушных тревог надо направляться в укрытия. Но решение все равно каждый житель города принимает лично.

Повлияли ли последние мощные удары россиян на желание жителей города воспользоваться укрытием?

Опять же, у нас нет статистики посещения укрытий. Например, если говорить о метро, люди показывают документы и заходят. Их никто не считает. По коммунальным объектам тоже никто такую статистику не собирает. Но мы постоянно напоминаем, что нужно идти в укрытие.

Есть ли проблема с доступом к укрытиям, особенно в ночные часы?

Начальнику Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергею Попко поступили многочисленные жалобы от киевлян относительно закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. К сожалению, такие случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы. Закрытые укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак — это преступление. Поэтому на заседании Совета обороны Киева начальник КГВА акцентировал особое внимание на решении этого вопроса. Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА. В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Таких случаев, как закрытые укрытия в столице не должно быть. Это недопустимо. Жизнь и безопасность жителей Киева есть и всегда будет оставаться нашим главным приоритетом.

Укрытия делятся на три типа: государственные, коммунальные и частные. Если государственные и коммунальные постоянно у нас под наблюдением и мы их контролируем, то, например, частные, которые принадлежат физ- или юрлицу — это подвальные помещения. Раньше их часто использовали как рестораны, ночные клубы и тому подобное. В таком случае — если нет доступа к укрытию — человек должен вызвать полицию. Если это помещение в частной собственности, то это ответственность балансодержателя — работа такого помещения и его использование.

Сколько городу стоит содержание бомбоубежищ? Что включает в себя такая статья расходов?

Из бюджета Киева на ремонт объектов гражданской защиты в прошлом году было выделено 372,5 млн грн.

Все зависит от балансодержателя помещения. Если это коммунальная собственность, то главы районных государственных администраций занимаются ими. Если это частные укрытия, то, соответственно, юридическое или физическое лицо является балансодержателем этого объекта.

Сейчас проходит тестирование израильской системы оповещения в городе. Когда она полноценно заработает, и что это даст?

Об этом я сейчас ничего не скажу. Когда завершится тестирование, тогда сможем сделать выводы и прокомментировать.