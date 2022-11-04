В полтора раза больше, чем в прошлые дни. Утром в Киеве без света остались 450 тысяч квартир, в столице экстренные отключения — Кличко 4 ноября, 08:57 В Киеве пытаются стабилизировать ситуацию с электроэнергией после ударов РФ 31 октября (Фото:Kittenprint/Unsplash)

Утром в пятницу, 4 ноября, без света в Киеве остались 450 тысяч квартир. Этот показатель в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, стабилизационные отключения света происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

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Кличко призвал максимально экономить электроэнергию.

«Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной», — резюмировал мэр.

На сайте ДТЭК Киевские энергосети по состоянию на утро 4 ноября сообщили об экстренных отключениях света в Киеве. На данный момент графики авариных отключений, которые были составлены ранее, не актуальны.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.

Ударов по столице 31 октября удалось избежать благодаря силам ПВО, однако в Киевской области российские ракеты повредили важный объект энергетической инфраструктуры, питавший 350 тыс. квартир киевлян. Поэтому 80% потребителей Киева потеряли водоснабжение, в столице были проблемы со светом.

1 ноября Кличко сообщил, что в столице полностью восстановили водоснабжение, но плановые отключения света продолжатся из-за дефицита в энергосистеме.

2 ноября в нескольких районах Киева начались экстренные отключения света вне стабилизационных графиков из-за перегрузки электросетей.

Из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

Экстренные отключения необходимы, чтобы предотвратить массовые аварии на оборудовании.