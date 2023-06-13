В Киеве появятся наземные бетонные укрытия: Кличко раскрыл первые детали 13 июня, 14:54 Власти Киева хотят установить в столице до 250 наземных бетонных укрытий (Фото:Artem Zhukov/Unsplash)

В Киеве планируют установить до 250 модульных бетонных укрытий для защиты населения во время атак РФ на украинскую столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, решение о приобретении и установке укрытий приняли 13 июня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Видео дня

В течение трех-пяти дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС в Киеве и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города объектов.

На их приобретение власти планируют потрать 300 млн гривен.

Главы районов также должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные укрытия.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты атакуют Киев ракетами и дронами-камикадзе. В начале мая текущего года противник наносит удары по украинской столице практически каждую ночь, применяя в том числе баллистические ракеты. Силы ПВО сбивают практически все вражеские цели, однако обломки ракет и ударных беспилотников попадают по объектам гражданской инфраструктуры. В ряде случаев есть жертвы и разрушения.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.

Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

10 июня специальная комиссия закончила проверку всех 4655 убежищ Киева, лишь 15% укрытий оказались пригодными без замечаний, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. 44% укрытий в столице свободно доступны для населения. В 21% укрытий можно попасть в течение пяти минут.

5 июня Камышин назвал «плачевным» состояние укрытий в Киеве.



