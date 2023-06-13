В Киеве появятся наземные бетонные укрытия: Кличко раскрыл первые детали
Власти Киева хотят установить в столице до 250 наземных бетонных укрытий (Фото:Artem Zhukov/Unsplash)
В Киеве планируют установить до 250 модульных бетонных укрытий для защиты населения во время атак РФ на украинскую столицу.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
По его словам, решение о приобретении и установке укрытий приняли 13 июня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В течение трех-пяти дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС в Киеве и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города объектов.
На их приобретение власти планируют потрать 300 млн гривен.
Главы районов также должны предоставить информацию о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детсадов, где отсутствуют подземные укрытия.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты атакуют Киев ракетами и дронами-камикадзе. В начале мая текущего года противник наносит удары по украинской столице практически каждую ночь, применяя в том числе баллистические ракеты. Силы ПВО сбивают практически все вражеские цели, однако обломки ракет и ударных беспилотников попадают по объектам гражданской инфраструктуры. В ряде случаев есть жертвы и разрушения.
В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.
Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.
10 июня специальная комиссия закончила проверку всех 4655 убежищ Киева, лишь 15% укрытий оказались пригодными без замечаний, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. 44% укрытий в столице свободно доступны для населения. В 21% укрытий можно попасть в течение пяти минут.
5 июня Камышин назвал «плачевным» состояние укрытий в Киеве.