В Шевченковском районе Киева прогремели еще два взрыва — Кличко 17 октября, 08:27 РФ атакует Киев дронами-камикадзе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Около 8:20 утра понедельника, 17 октября, в Киеве прогремело еще два взрыва.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

Новые удары снова зафиксированы в Шевченковском районе Киева.

«Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях», — написал Кличко.

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В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские оккупанты продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Киева.

Информация о пострадавших уточняется.

Там также призвали жителей столицы оставаться в укрытиях.

С утра 17 октября РФ начала наносить удары по Шевченковскому району Киева.

В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.

После первой атаки дронами-камикадзе возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.



