В Шевченковском районе Киева прогремели еще два взрыва — Кличко
РФ атакует Киев дронами-камикадзе (Фото:Виталий Кличко/Telegram)
Около 8:20 утра понедельника, 17 октября, в Киеве прогремело еще два взрыва.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.
Новые удары снова зафиксированы в Шевченковском районе Киева.
«Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях», — написал Кличко.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские оккупанты продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Киева.
Информация о пострадавших уточняется.
Там также призвали жителей столицы оставаться в укрытиях.
С утра 17 октября РФ начала наносить удары по Шевченковскому району Киева.
В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.
После первой атаки дронами-камикадзе возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.