В Шевченковском районе Киева дрон-камикадзе ударил в высотный жилой дом — военная администрация 17 октября, 08:58 Обломок одного из дронов-камикадзе, которыми РФ атакует Киев утром 17 октября (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Утром в понедельник, 17 октября, один из дронов-камикадзе российских оккупантов ударил в высотный жилой дом в Киеве.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В Киеве иранский дрон ударил в высотный жилой дом! Тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях!», — написал он в своем Telegram.

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Позже в Киевской городской военной администрации в Telegram подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

Информация о пострадавших уточняется.

Там уточнили, что по состоянию на 9:00 утра по Киеву было четыре «прилета». Людей призвали оставаться в укрытиях.

Геращенко также добавил, что еcть информация о пролете групп дронов с юга и востока Киевской области.

С утра 17 октября РФ начала наносить удары по Шевченковскому району Киева.

В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.

После первой атаки дронами-камикадзе возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары.