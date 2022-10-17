В Шевченковском районе Киева дрон-камикадзе ударил в высотный жилой дом — военная администрация
Обломок одного из дронов-камикадзе, которыми РФ атакует Киев утром 17 октября (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Утром в понедельник, 17 октября, один из дронов-камикадзе российских оккупантов ударил в высотный жилой дом в Киеве.
Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«В Киеве иранский дрон ударил в высотный жилой дом! Тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях!», — написал он в своем Telegram.
Позже в Киевской городской военной администрации в Telegram подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе столицы.
Информация о пострадавших уточняется.
Там уточнили, что по состоянию на 9:00 утра по Киеву было четыре «прилета». Людей призвали оставаться в укрытиях.
Геращенко также добавил, что еcть информация о пролете групп дронов с юга и востока Киевской области.
С утра 17 октября РФ начала наносить удары по Шевченковскому району Киева.
В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе.
После первой атаки дронами-камикадзе возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.
После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары.