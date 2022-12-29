Обломки упали в четырех районах, повреждены дома и авто. В КМВА уточнили последствия утренних ракетных атак РФ на Киев 29 декабря, 15:24 В Дарницком районе Киева обломки сбитых российских ракет значительно повредили частные дома (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Обломки российских ракет, сбитых над Киевом во время массированной ракетной атаки РФ утром в четверг, 29 декабря, упали в четырех районах украинской столицы. В результате повреждены частные дома и машины, есть пострадавшие.

Как уточнили в Киевской городской военной администрации в Telegram, в Дарницком районе повреждены три частных дома и один автомобиль. Один из поврежденных домов в результате попадания обломков загорелся. Пострадали три человека. Все госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Видео дня

В Голосеевском районе обнаружены обломки ракеты на проезжей части и на территории одной из школ. Обошлось без пострадавших.

В Соломенском районе обнаружены обломки ракеты на проезжей части.

В Печерском районе обнаружены обломки ракеты на детской площадке и в одном из дворов, повреждена одна машина. Здесь также нет пострадавших.

В КМВА напомнили, что силы ПВО Киева сбили все 16 из 16-ти вражеских ракет.

Там также опубликовали видео последствий падения обломков в Дарницком районе.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО, удалось сбить 54 из 69 вражеских ракет.

В Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Три человека пострадали, серди них — 14-летний ребенок.