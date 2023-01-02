Последствия ночной атаки РФ на Киев: столица вернулась к отключениям электроэнергии, вода и тепло подаются в штатном режиме — КГВА 2 января, 09:37 Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Киев вынужден вернуться к отключениям электроэнергии после атаки РФ дронами-камикадзе по столице в ночь на понедельник, 2 января.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб жители Киева имели возможность встречать Новый Год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям», — пояснили там.

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В военной администрации добавили, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети.

При этом, водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

В ночь на 2 января РФ атаковала Киев и другие города Украины дронами-камикадзе Shahed и запускала ракеты. В результате ударов в украинской столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть обесточенные объекты теплоснабжения.

Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.



