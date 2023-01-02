Последствия ночной атаки РФ на Киев: столица вернулась к отключениям электроэнергии, вода и тепло подаются в штатном режиме — КГВА

2 января, 09:37
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Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Киев вынужден вернуться к отключениям электроэнергии после атаки РФ дронами-камикадзе по столице в ночь на понедельник, 2 января.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб жители Киева имели возможность встречать Новый Год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям», — пояснили там.

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В военной администрации добавили, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети.

При этом, водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

https://www.youtube.com/watch?v=roX6RVQEFuI

В ночь на 2 января РФ атаковала Киев и другие города Украины дронами-камикадзе Shahed и запускала ракеты. В результате ударов в украинской столице повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть обесточенные объекты теплоснабжения.

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Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Отключения света Война России против Украины дроны-камикадзе

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