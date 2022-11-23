Кличко: Водоснабжение и подачу электричества в Киеве могут возобновить уже к вечеру

23 ноября, 17:20
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Виталий Кличко отметил, что о конкретном времени говорить пока сложно (Фото:КМДА)

Виталий Кличко отметил, что о конкретном времени говорить пока сложно (Фото:КМДА)

Свет и вода в дома жителей Киева после очередной террористической атака РФ на объекты критической инфраструктуры города могут вернуться уже к вечеру.

Об этом в среду, 23 ноября, сообщил мэр Виталий Кличко.

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Последствия обстрела Киева, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) Россияне выпустили по Киеву 31 ракету, из них сбили 21 — Кличко

«Надеюсь, что в ближайшее время у нас уже будет более объективная картина. Но энергетики работают. Я надеюсь, что сегодня вечером будет уже электричество восстановлена, и восстановлено водоснабжение. Мы работаем над этим, но сейчас четко о конкретном времени мы сказать не можем. Мы делаем все, чтобы сегодня вечером уже возобновить и электроснабжение, и водоснабжение», — заявил он в эфире телеканала Киев.

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В результате очередных ракетных ударов РФ, кроме столицы, пострадала критическая инфраструктура целого ряда регионов Украины, в частности, Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Хмельницкой областях.

В результате этого возникли перебои с электроснабжением. Все энергоблоки Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций были отключены.

Проблемы с энергообеспечением из-за ударов РФ по Украине возникли также и в Молдове.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Виталий Кличко Российская агрессия Электричество Ракетные удары Свет Военные преступления Энергосистема Вода Война России против Украины

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