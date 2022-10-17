Появились видео с обстановкой в Киеве во время атак российских дронов-камикадзе 17 октября, 10:30 Российские войска атаковали объекты инфраструктуры и жилые дома (Фото:Скриншот видео TpyxaNews)

В соцсетях появились видео очевидцев, на которых запечатлена обстановка в Киеве во время атак российских дронов-камикадзе Shahed-136.

Как рассказали столичные власти, целью ударов стали здания в Шевченковском районе города.

Атакам подверглись как объекты инфраструктуры, так и жилые дома.

На обнародованных кадрах видно, как правоохранители и сотрудники экстренных служб уводят людей из потенциально опасной зоны в укрытия, а также слышны звуки выстрелов, что может свидетельствовать о попытке украинских защитников сбить барражирующие дроны.

Видео дня

На данное время известно о четырех ударах российских оккупантов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, один из дронов-камикадзе попал в многоквартирный дом, в результате чего несколько человек оказались под завалами.

В то же время точной информации о пострадавших в данное время не поступало.