Появились видео с обстановкой в Киеве во время атак российских дронов-камикадзе

17 октября, 10:30
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Российские войска атаковали объекты инфраструктуры и жилые дома (Фото:Скриншот видео TpyxaNews)

Российские войска атаковали объекты инфраструктуры и жилые дома (Фото:Скриншот видео TpyxaNews)

В соцсетях появились видео очевидцев, на которых запечатлена обстановка в Киеве во время атак российских дронов-камикадзе Shahed-136.

Как рассказали столичные власти, целью ударов стали здания в Шевченковском районе города.

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Атакам подверглись как объекты инфраструктуры, так и жилые дома.

На обнародованных кадрах видно, как правоохранители и сотрудники экстренных служб уводят людей из потенциально опасной зоны в укрытия, а также слышны звуки выстрелов, что может свидетельствовать о попытке украинских защитников сбить барражирующие дроны.

Видео дня

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1581899353517875201
https://twitter.com/buch10_04/status/1581899719759974402
https://twitter.com/AndriyYermak/status/1581908076466032640

На данное время известно о четырех ударах российских оккупантов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, один из дронов-камикадзе попал в многоквартирный дом, в результате чего несколько человек оказались под завалами.

В то же время точной информации о пострадавших в данное время не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Война России против Украины дроны-камикадзе

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