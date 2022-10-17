Повреждены жилые дома. РФ атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе — фоторепортаж 17 октября, 09:21 Сообщений о жертвах либо пострадавших среди жителей Киева не поступало (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник утром, 17 октября, РФ нанесла по Киеву ряд ударов иранскими дронами-камикадзе.

По данным столичных властей, атакам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Шевченковском районе города.

В результате взрывов повреждены несколько жилых домов, в которых начался пожар.

Видео дня

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В то жен время сообщений о жертвах либо пострадавших среди жителей Киева пока не поступало.

Как отметили в командовании ВСУ, за минувшую ночь Воздушные силы сбили на южном направлении 26 российских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.