Падение обломков, пожары в домах. В КГВА рассказали о последствиях удара России по Киеву
Последствия удара РФ по Киеву (Фото: Тимур Ткаченко/Telegram)
В ночь на четверг, 10 июля, Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и вражескими ударными БПЛА. В Киевской городской военной администрации (КГВА) зафиксировали последствия удара.
В сообщении КГВА в Telegram говорится, что в Шевченковском районе зафиксировано:
- возгорание на крыше двенадцатиэтажного жилого дома — пожар ликвидирован;
- возгорание в гаражном кооперативе — пожар ликвидирован;
- пожар в пятиэтажном доме — пожар ликвидирован;
- повреждение и возгорание на верхнем этаже десятиэтажного жилого дома;
- падение части сбитой воздушной цели на территории школы;
- частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам;
- падение обломков на открытую территорию;
- повреждение девятиэтажного жилого дома;
- падение остатков БПЛА на крышу многоэтажки.
В Дарницком районе:
- возгорание на территории гаражного кооператива — пожар ликвидирован;
- падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.
В Соломенском районе:
- пожар в жилом доме.
- пожар на крыше нежилого сооружения.
- возгорание складского помещения.
В Подольском районе:
- пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях;
- повреждение остекления окон в жилом доме;
- падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам.
В Оболонском районе — падение обломков БПЛА на территории торгового центра, в Деснянском — возгорание нежилого здания, пожар ликвидировали.
Отмечается, что погибли два человека, еще 16 человек получили ранения. Среди погибших — молодая полицейская — работница метрополитена.
Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.
В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.
На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.
Власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Кроме того, последствия обстрела фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах столицы. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 16 человек. Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.
В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.