Падение обломков, пожары в домах. В КГВА рассказали о последствиях удара России по Киеву

В ночь на четверг, 10 июля, Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и вражескими ударными БПЛА . В Киевской городской военной администрации (КГВА) зафиксировали последствия удара.

В сообщении КГВА в Telegram говорится, что в Шевченковском районе зафиксировано:

возгорание на крыше двенадцатиэтажного жилого дома — пожар ликвидирован;

возгорание в гаражном кооперативе — пожар ликвидирован;

пожар в пятиэтажном доме — пожар ликвидирован;

повреждение и возгорание на верхнем этаже десятиэтажного жилого дома;

падение части сбитой воздушной цели на территории школы;

частичное повреждение двух офисных зданий по разным адресам;

падение обломков на открытую территорию;

повреждение девятиэтажного жилого дома;

падение остатков БПЛА на крышу многоэтажки.

В Дарницком районе:

возгорание на территории гаражного кооператива — пожар ликвидирован;

падение обломков БпЛА во дворе жилого дома.

В Соломенском районе:

пожар в жилом доме.

пожар на крыше нежилого сооружения.

возгорание складского помещения.

В Подольском районе:

пожар и частичное разрушение нежилых помещений на трех локациях;

повреждение остекления окон в жилом доме;

падение остатков сбитых воздушных целей на открытой территории по двум адресам.

В Оболонском районе — падение обломков БПЛА на территории торгового центра, в Деснянском — возгорание нежилого здания, пожар ликвидировали.

Отмечается, что погибли два человека, еще 16 человек получили ранения. Среди погибших — молодая полицейская — работница метрополитена.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Также последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах.

На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов. Киевлян предупредили, что состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.