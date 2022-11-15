Удар РФ по жилым домам в Киеве: появилось первое видео с последствиями ракетного обстрела

15 ноября, 15:54
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Информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало (Фото:Скриншот видео t.me/tymoshenko_kyrylo)

Информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало (Фото:Скриншот видео t.me/tymoshenko_kyrylo)

Появилось первое видео очевидца с последствиями ракетного удара российских войск по жилым домам в Киеве, который был нанесен во вторник, 15 ноября.

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Соответствующие кадры обнародовал у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО», — рассказал представитель ОПУ.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/Xb8hn4q-bg0

Согласно предварительным данным от мэра Виталия Кличко, российский ракетный удар пришелся по Печерскому району столицы.

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Информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало. На месте прилетов уже работают медики и спасатели.

Перед ударом по Киеву воздушная тревога была объявлена практически по всей территории Украины. В ряде областей работала ПВО.

Очередное военное преступление кремлевского режима произошло на фоне саммита стран G20 в Индонезии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Ракетные удары Военные преступления Война России против Украины

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