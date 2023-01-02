Атака дронами-камикадзе на Киев: ночью над столицей сбили 22 вражеских беспилотника 2 января, 08:24 Ночью РФ атаковала Киев иранскими дронами (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Во время ночной атаки РФ на Киев иранскими дронами-камикадзе в ночь на понедельник, 2 января, силы украинской ПВО сбили 22 беспилотника над столицей.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Ночная воздушная атака Киев. За время воздушной тревоги над столицей было сбито 22 воздушных цели», — отметили там.

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В ночь на 2 января РФ атаковала Киев дронами-камикадзе Shahed. В результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе действуют аварийные отключения электроэнергии, есть обесточенные объекты теплоснабжения.

Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

Обломки сбитого дрона повредили балконы многоэтажки в Деснянском районе.





РФ также атаковала Киев в новогоднюю ночь. Для этого оккупанты использовали ракеты и дроны-камикадзе. Все вражеские воздушные цели удалось сбить.