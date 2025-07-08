В Киеве возросло количество погибших в результате российского удара 4 июля

Последствия российского удара по Киеву 4 июля 2025 года (Фото: Сергей Окунев/NV)

Во вторник, 8 июля, в больнице умер еще один человек , пострадавший в результате российского удара по столице 4 июля.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Всего известно о трех погибших в результате удара.

Ночью 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой» и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Также в столице повреждено здание польского консульства, заявили в МИД Польши.

Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.