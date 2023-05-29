Еще в одном районе Киева обнаружили обломки сбитых ракет РФ: в военной администрации сообщили детали

29 мая, 12:24
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В одном из районов произошло возгорание обломков российской ракеты, они упали на проезжую часть (Фото:КМВА)

В одном из районов произошло возгорание обломков российской ракеты, они упали на проезжую часть (Фото:КМВА)

Обломки сбитых российских ракет во время новой атаки на Киев днем в понедельник, 29 мая, обнаружили также в Деснянском районе столицы. Всего было зафиксировано шесть обломков в трех районах.

Как сообщили в Киевской военной городской администрации, такие данные по ступили по состоянию на 11.45.

В Оболонском районе обломки упали возле АЗС, на дорожное покрытие с возгоранием и на зеленую зону.

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В Деснянском районе обломки сбитой ракеты упали на территорию одного из парков.

В Подольском районе — на дорожное покрытие в разных местах.

Днем 29 мая РФ осуществила новую ракетную атаку на Киев. Взрывы прозвучали через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Над украинской столицей сработала ПВО.

По предварительным данным, оккупанты запустили по Киеву ракеты с баллистической траекторией.

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Сообщалось, что обломки сбитых ракет упали в Подольском и Оболонском районах. В Подольском районе есть раненый, его госпитализировали.

Взрывы также прогремели в Деснянском районе Киева.

Новая атака произошла сразу после ночной, когда войска РФ запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Ракетные удары Подольский район Деснянский район ПВО Украины

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