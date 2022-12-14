В районе Киева сбили уже 13 дронов-камикадзе — начальник военной администрации 14 декабря, 09:14 Утром 14 декабря РФ атаковала Киев дронами-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По состоянию на 9:00 утра среды, 14 декабря, украинские военные сбили уже 13 дронов-камикадзе в районе Киева, которые пытались атаковать украинскую столицу.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

По ео словам, вражеские беспилотники были сбиты силами ПВО и РЭБ.

«Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожено 13 дронов-камикадзе», — отметил Попко.

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Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.

На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.

В Киеве и Киевской области работала ПВО.

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В результате утренней атаки иранских беспилотников в Шевченковском районе Киева обломком Шахеда было повреждено два админздания. По предварительным данным, пострадавших нет.