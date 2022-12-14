Две волны атаки, повреждены жилые дома. Глава военной администрации Киева рассказал о последствиях удара РФ дронами-камикадзе
Жилые дома получили незначительные повреждения в результате падения обломка сбитого-дрона-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Утром в среду, 14 декабря, Киев испытал две волны атаки дронами-камикадзе, 13 вражеских беспилотников было уничтожено.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
По его словам, обломки от сбитых дронов-камикадзе попали в одно админздание, еще четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.
«Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали», — добавил Попко.
Рано утром 14 декабря в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена воздушная тревога.
На этом фоне в Киеве прозвучало несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв.
В Киеве и Киевской области работала ПВО.
В результате утренней атаки иранских беспилотников в Шевченковском районе Киева обломком Шахеда были повреждены админздания. По предварительным данным, пострадавших нет.