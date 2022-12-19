Пожар на объекте инфраструктуры, повреждения в двух районах. Последствия нового ночного удара РФ дронами-камикадзе по Киеву — фоторепортаж 19 декабря, 10:39 Войска РФ ударили по Киеву дронами-камикадзе, 18 беспилотников удалось сбить, но обломки повредили дорогу и окна многоэтажки (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ снова атаковали Киев дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. В результате попаданий и падения обломков сбитых беспилотников есть повреждения в Соломенском и Шевченковском районах.

По данным Киевской городской военной администрации, обломки повредили проезжую часть и окна многоэтажки.

Всего РФ выпустила по украинской столице 23 вражеских дрона, 18 из них удалось сбить. Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар.

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Спасатели сообщили в Telegram, что он был локализован на площади 150 кв.м и в 07:40 утра ликвидирован.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в украинской столице после новых вражеских атак.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Последствия нового удара дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву

Фото: Vladyslav Musiienko/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Перед этим Россия ударила Шахедами по Киеву рано утром 14 декабря. Тогда удалось сбить 13 вражеских беспилотников.

Обломки одного из них упали в Шевченковском районе Киева. В результате повреждено одно админздание, а также четыре жилых дома рядом с ним. Люди не пострадали.