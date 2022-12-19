Пожар на объекте инфраструктуры, повреждения в двух районах. Последствия нового ночного удара РФ дронами-камикадзе по Киеву — фоторепортаж
Войска РФ ударили по Киеву дронами-камикадзе, 18 беспилотников удалось сбить, но обломки повредили дорогу и окна многоэтажки (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)
В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ снова атаковали Киев дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. В результате попаданий и падения обломков сбитых беспилотников есть повреждения в Соломенском и Шевченковском районах.
По данным Киевской городской военной администрации, обломки повредили проезжую часть и окна многоэтажки.
Всего РФ выпустила по украинской столице 23 вражеских дрона, 18 из них удалось сбить. Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар.
Спасатели сообщили в Telegram, что он был локализован на площади 150 кв.м и в 07:40 утра ликвидирован.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в украинской столице после новых вражеских атак.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Последствия нового удара дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву
Перед этим Россия ударила Шахедами по Киеву рано утром 14 декабря. Тогда удалось сбить 13 вражеских беспилотников.
Обломки одного из них упали в Шевченковском районе Киева. В результате повреждено одно админздание, а также четыре жилых дома рядом с ним. Люди не пострадали.