Пожар на объекте инфраструктуры, повреждения в двух районах. Последствия нового ночного удара РФ дронами-камикадзе по Киеву — фоторепортаж

19 декабря, 10:39
Поделиться:
Войска РФ ударили по Киеву дронами-камикадзе, 18 беспилотников удалось сбить, но обломки повредили дорогу и окна многоэтажки (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Войска РФ ударили по Киеву дронами-камикадзе, 18 беспилотников удалось сбить, но обломки повредили дорогу и окна многоэтажки (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ снова атаковали Киев дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. В результате попаданий и падения обломков сбитых беспилотников есть повреждения в Соломенском и Шевченковском районах.

По данным Киевской городской военной администрации, обломки повредили проезжую часть и окна многоэтажки.

Всего РФ выпустила по украинской столице 23 вражеских дрона, 18 из них удалось сбить. Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=5dBbndJlVwg

Спасатели сообщили в Telegram, что он был локализован на площади 150 кв.м и в 07:40 утра ликвидирован.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в украинской столице после новых вражеских атак.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Последствия нового удара дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву

https://www.youtube.com/watch?v=2ppddsZ_v9Q&feature=youtu.be
Vladyslav Musiienko/Reuters
Фото: Vladyslav Musiienko/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Перед этим Россия ударила Шахедами по Киеву рано утром 14 декабря. Тогда удалось сбить 13 вражеских беспилотников.

Обломки одного из них упали в Шевченковском районе Киева. В результате повреждено одно админздание, а также четыре жилых дома рядом с ним. Люди не пострадали.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X