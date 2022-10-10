Ракетный удар по Киеву: повреждены сооружения университета Шевченко и бизнес-центр
Последствия ракетного удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В понедельник, 10 октября в результате ракетного обстрела, нанесенного Россией, были повреждены сооружения КНУ имени Тараса Шевченко.
Об этом сообщил ректор Владимир Бугров в Facebook.
«Сооружения повреждены. Люди целые», — написал он.
По его словам, университет переходит на дистанционку.
Также повреждения получил бизнес-центр 101 Tower. На видео видно, что в здании выбило окна.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.
В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.