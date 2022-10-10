Ракетный удар по Киеву: повреждены сооружения университета Шевченко и бизнес-центр

10 октября, 12:05
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Последствия ракетного удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия ракетного удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 10 октября в результате ракетного обстрела, нанесенного Россией, были повреждены сооружения КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщил ректор Владимир Бугров в Facebook.

«Сооружения повреждены. Люди целые», — написал он.

www.facebook.com/VolodymyrBugrov
Фото: www.facebook.com/VolodymyrBugrov

По его словам, университет переходит на дистанционку.

Также повреждения получил бизнес-центр 101 Tower. На видео видно, что в здании выбило окна.

Видео дня

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Война России против Украины

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