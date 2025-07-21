В Киеве обезвредили боевую часть ракеты Х-69, которая упала возле жилого дома — фото
Саперы ГСЧС обезвредили российскую ракету Х-69, упавшую в Киеве (Фото: ГСЧС Украины)
В Киеве специалисты ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты Х-69, сбитой во время очередной массированной атаки.
Обломок упал вблизи жилого дома и представлял потенциальную угрозу, поскольку мог сдетонировать в любой момент.
Как сообщили в ГСЧС, объект обнаружили и идентифицировали саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования. С помощью специального манипулятора боеприпас загрузили в транспорт для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.
ГСЧС в очередной раз призвала граждан не приближаться к обломкам ракет, дронов или других подозрительных предметов. В случае обнаружения потенциально опасных объектов необходимо немедленно звонить по телефону 101.
В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 450 целями, удалось сбить 403 из 423 дронов и «подавляющее большинство» ракет.
Точного количества сбитых и обезвреженных ракет ВС не называют, однако известно, что Россия атаковала:
- 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;
- 4 крылатыми ракетами Калибр;
- 1 крылатой ракетой Искандер-К;
- 14 крылатыми ракетами Х-101;
- 423 дронами (шахедами и БПЛА-имитаторами).
Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов — на 12 локациях.
Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах общины повреждена инфраструктура.
В Киеве в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения, среди них — ребенок.
Последствия обстрела зафиксированы по меньшей мере в семи районах столицы: Дарницком, Шевченковском, Днепровском, Соломенском, Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, складские помещения, а также станция метро «Лукьяновская», которая временно прекращала работу.