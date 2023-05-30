Взрыв и сильное задымление. Жители дома в Киеве, который загорелся во время удара РФ, рассказали детали атаки 30 мая, 08:04 Обломки дрона попали в многоэтажку (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Жители дома в Киеве, который загорелся во время удара РФ в ночь на вторник, 30 мая, рассказали детали атаки.

Жительница дома Ольга рассказала Суспільному, что прогремел взрыв, а потом еще один — было очень слышно.

«Как только прозвучала тревога, мы буквально через шесть минут были в паркинге», — сказала она.

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Житель дома Михаил заявил, что после взрыва в квартире было сильное задымление.

«Слышали как он (дрон — ред) летит — мотор, потом был взрыв и сильное задымление, но с нами все хорошо, потому что находились в коридоре», — сказал он.

По его словам, в квартире выбиты окна и межкомнатные двери.

«Больше я не знаю, что там внутри», — сказал он.

В ночь на вторник, 30 мая российские оккупанты совершили новый удар по Киеву — он стал третьим за 24 часа, в Голосеевском районе обломки упали на многоэтажный жилой дом.

Атака была осуществлена исключительно Shahed, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы.