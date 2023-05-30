Взрыв и сильное задымление. Жители дома в Киеве, который загорелся во время удара РФ, рассказали детали атаки
Обломки дрона попали в многоэтажку (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Жители дома в Киеве, который загорелся во время удара РФ в ночь на вторник, 30 мая, рассказали детали атаки.
Жительница дома Ольга рассказала Суспільному, что прогремел взрыв, а потом еще один — было очень слышно.
«Как только прозвучала тревога, мы буквально через шесть минут были в паркинге», — сказала она.
Житель дома Михаил заявил, что после взрыва в квартире было сильное задымление.
«Слышали как он (дрон — ред) летит — мотор, потом был взрыв и сильное задымление, но с нами все хорошо, потому что находились в коридоре», — сказал он.
По его словам, в квартире выбиты окна и межкомнатные двери.
«Больше я не знаю, что там внутри», — сказал он.
В ночь на вторник, 30 мая российские оккупанты совершили новый удар по Киеву — он стал третьим за 24 часа, в Голосеевском районе обломки упали на многоэтажный жилой дом.
Атака была осуществлена исключительно Shahed, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.
В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы.